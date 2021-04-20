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Вторжение маловероятно: Резников назвал скопление российских войск на границе "приглашением к танцу"

Вторжение маловероятно: Резников назвал скопление российских войск на границе "приглашением к танцу"
09:41 Сегодня Телеграф

Полномасштабное вторжение войск РФ, которых Москва сосредоточила у границ Украины и в оккупированном ею Крыму больше, чем в 2014 году, маловероятно, а Кремль просто "играет мускулами" для достижения определенных целей.

Такое мнение выразил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире телепередачи "Свобода слова на ICTV" в понедельник, 19 апреля, вечером.

"Мне кажется, что их (РФ – ред.) цель давно уже всем понятна, потому что это обострение с накоплением войск, это на самом деле инструмент для достижения той цели, которую мы с вами все обсуждали", - сказал он.

Политик перечислил цели, которые, как он считает, таким образом пытается добиться российская власть:

"В первую очередь, это решение внутренней повестки дня в самой Российской Федерации, учитывая определенные трудности и внутри страны, и предстоящие выборы в Государственную думу", - сказал Резников.

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Второй целью он назвал "приглашение к танцу непосредственно США".

"Цель – чтобы с ними начали считаться, и начался диалог", - сказал Резников, напомнив, что президент США Джо Байден уже начал такой диалог.

"Поэтому я все-таки остаюсь оптимистом и не считаю, что эта игра мышцами приведет к настоящему военному вторжению в Украину. Я считаю, что это только попытка продемонстрировать определенную угрозу, которая, как правило, является более страшной, чем сама непосредственно угроза", - резюмировал вице-премьер.

Как сообщалось, в интервью "Телеграфу" генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко озвучил сроки возможного вторжения российских войск в Украину.

О подоплеке действий России, возможных сценариях и времени возможного открытого вторжения российских войск читайте также в материале "Телеграфа": Путин приготовил три сценария для Украины, Европа нам вряд ли поможет, - генерал.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Россия, Войска, Вторжение, Цели, Алексей Резников, Вероятность.
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