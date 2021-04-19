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Понедельник, 19.04.2021
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"Важное решение Лукашенко": полковник рассказал, о чем и когда объявит непризнанный президент Беларуси

"Важное решение Лукашенко": полковник рассказал, о чем и когда объявит непризнанный президент Беларуси
13:43 Сегодня Телеграф

В Москве задержаны гражданин Беларуси и США Юрий Зенкович, а также белорус Александр Федута. Об этом стало известно 17 апреля. В ФСБ РФ, которая проводила операцию вместе с белорусским КГБ, уверяют, что задержанные вместе с "украинскими националистами" готовили военный переворот 9 мая в Минске и устранения президента Беларуси Александра Лукашенко. Сам непризнанный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 17 апреля заявил о принятии в скором времени очень важного решения.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов поделился с "Телеграфом" своей версией происходящего и спрогнозировал, что за заявление намерен сделать Лукашенко.

"На просторах Древней Руси, а Беларусь всегда входила в Киевскую Русь, народ юродивых, как правило, не обижает. Он их любит и сочувствует им. Тут – то же самое. Лукашенко пытается показать, что вся власть в его руках, что он всё контролирует. Но тут же пытается сделать из себя жертву, чтобы его пожалели. Детей чуть не украли и т.д. А мы помним, что, когда у нас детей избили осенью 2013-го на Майдане, это кардинально поменяло отношение многих в обществе к Януковичу", – отмечает Олег Жданов.

Он предполагает, что "заговор" постановочный, а операция разработана совместно белорусскими и российскими спецслужбами.

"Фактически на сегодня только КГБ остался более-менее под контролем Лукашенко. Пограничники уже под ФСБ, армия – смешанная, воздушное пространство Беларуси также под контролем россиян. Кремль забирает под свой контроль всё больше структур в Беларуси. И новость, которую намерен огласить Лукашенко, будет написана именно в кремлевских кабинетах. Скорее всего, всё подтянут к 21 апреля – дате обращения Путина к Федеральному собранию. Этакое "обращение к народу". Не исключаю вариант, что будет подписание нового союзного договора между Россией и Беларусью. Создание такого себе СССР 2.0. Путину кровь из носу нужна маленькая политическая или военная победа. С военной победой, на которую, возможно, рассчитывал в Украине, стягивая войска к нашим границам, – проблема. Мы подняли волну в мире, Путину четко указали, что РФ дорого заплатит, если перейдет эти красные линии. Остается – договорится с ослабленным Лукашенко о создании союзного государства", – считает Олег Жданов.

По его мнению, это может поменять ситуацию только юридически. Фактически же Беларусь за последний год под влиянием внешних и внутренних факторов из относительно нейтрального государства превратилась в явную угрозу Украине, резюмирует эксперт.

Ранее Александр Лукашенко называл условия своего ухода с поста президента Беларуси. А 2 марта он сообщил о желании привлечь российскую военную авиацию в Беларусь.

Директор Института мировой политики Евгений Магда поделился с "Телеграфом" своим видением ситуации, происходящей сейчас в Беларуси.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Беларусь, РФ, Владимир Путин, Александр Лукашенко.
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