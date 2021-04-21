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Путин разразился тирадой о политических убийствах и вспомнил про Януковича

Путин разразился тирадой о политических убийствах и вспомнил про Януковича
13:22 Сегодня Телеграф

Президент России Владимир Путин раскритиковал коллективный Запад из-за "отсутствия" реакции на якобы попытку устранить белорусского лидера Александра Лукашенко. Соответствующие слова глава Кремля произнес в ходе своего ежегодного послания к Федеральном собранию, прямая трансляция которого доступна по ссылке. 

Путин в своем спиче пожаловался, что, дескать, мир уже привык к грубым санкциям в экономике и грубым попыткам одних силой навязать свою волю другим, очевидно, намекая на санкции США и ЕС против своей страны.

"Но сегодня эта практика перерождается в нечто более опасное. Я имею в виду ставшие недавно известными факты прямой попытки организации государственного переворота в Беларуси и убийства президента этой страны. При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения коллективного Запада. Никто этого как бы не замечает. Все делают вид, что вообще ничего не происходит", - говорит Путин. 

В продолжении темы Путин упомянул беглого  экс-президента Украины Виктора Януковича.

"Можно как угодно относиться к тому же Януковичу, которого тоже чуть не убили и отстранили от власти с помощью вооруженного переворота. Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Беларуси Лукашенко. Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц - это уже слишком. Все границы перешли уже", - сокрушается президент РФ. 

Следует напомнить, что в 2015 году в Москве застрелили российского оппозиционного политика Бориса Немцова. 

А другого современного оппозиционера, Алексея Навального, в августе 2020 году попытались отравить, но ему удалось выжить. 

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Максим Иванов
Автор: Максим Иванов Заместитель главного редактора
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Все по теме:

Виктор Янукович, Беларусь, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Майдан.
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