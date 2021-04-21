"Не надо здесь тень на плетень наводить": Путин насмешил людей словами о ценах в РФ

Во время своего выступления президент России Владимир Путин, заявил, что цены в РФ не будут устанавливаться дерективно, чем насмешил сеть своей фразой.

"Никто не говорит, что мы директивно цены будем устанавливать. Не надо здесь тень на плетень наводить и всех пугать", — сказал глава Кремля во время своего выступления с посланием к Федеральному собранию.

В свою очередь, данные слова не могли остаться без внимания соцсетей.

Поэтому многие высказались по данному поводу.

Пользователь Милена напомнила, что Путин еще месяц назад замораживал цены, потому данное заявление является противоречием.

Другой пользователь Людмила предположила, что данная речь была уже написана ранее.

Пользователь под ником "Министр Видоподборок" в ответ на данные слова, назвал Путина "шиз**м е**чим".

Напомним, что во время своего послания ФС Путин признал демографическую ситуацию в РФ проблемной.