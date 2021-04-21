Путин признал катастрофические проблемы РФ с демографией

Демографическая ситуация в Российской Федерации демонстрирует снижение и является чрезвычайной.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию в среду, 21 апреля.

По его словам, в этом виновата пандемия коронавируса Covid-19, которая наложилась на последствия "демографических ударов 1940-х и 1990-х годов".

"Статистика даёт нерадостные цифры, мы видим даже определённое снижение", - отметил Путин.

При этом он указал, что стратегические цели в демографии меняться не будут: "Наша стратегия - выйти на устойчивый рост численности населения".

Комментируя эти слова Путина, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич на своей странице в соцсети Facebook отметил, что "процесс замещения населения, помноженный на уменьшение (комфортного для РФ) миграционного притока признаётся как основной вызов".

Как известно, Россия с 2014 года восполнила количество своих граждан за счет населения оккупированного в 2-014 году Крыма и раздачи паспортов населению на неподконтрольных властям Украины частях Донецкой и Луганской областей.

Вместе с тем, точное количество розданных в ОРДЛО паспортов гражданина РФ остается непонятным, так как боевики "ДНР" и миграционные власти РФ дают абсолютно различные цифры.