Пропагандисты Кремля запутались в собственных выдумках по Донбассу

Несогласованность заявлений, озвучиваемых главарями "ДНР" и представителями власти Российской Федерации, вызывает недоумение и непонимание даже у российских пропагандистов.

Так, корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в своем Telegram-канале во вторник, 16 марта. с недоумением написал о почти трехкратной разнице в количестве получивших паспорта РФ жителей оккупированной части Донбасса.

Он привел слова одного из главарей "ДНР" Дениса Пушилина, который сказал, что "В ДНР на данный момент более 224 тысяч человек получили гражданство Российской Федерации".

При этом Коц вспомнил, что еще месяц назад начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков заявил, что российские паспорта получили 639 тысяч жителей ЛДНР.

"Слишком большой разброс получается...", - написал пропагандист.

Жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей Украины не сильно горят желанием получать так называемые паспорта "Л/ДНР", так и получать российское гражданство, даже несмотря на то, что стать гражданином России, не заезжая в страну, и, соответственно, получить паспорт РФ в "ДНР" либо "ЛНР" стало возможным после подписания российским президентом Владимиром Путиным соответствующего указа 24 апреля 2019 года.

В связи с этим, оккупанты Донбасса решили шантажом заставить людей оформлять "паспорта ДНР".

Как известно, после получения паспортов "ДНР/ЛНР" гражданство РФ российские власти оформляют по упрощенной схеме.