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Оккупанты Донбасса решили шантажом заставить людей оформлять "паспорта ДНР"

Оккупанты Донбасса решили шантажом заставить людей оформлять "паспорта ДНР"
Обновлено 22:10 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В ОРДО намерены лишать гражданских и имущественных прав жителей, у которых нет так называемого "паспорта ДНР". 

Об этом сообщает издание "Спектр" со ссылкой на людей из окружения главаря боевиков Дениса Пушилина. 

Отмечается, что в январе в Донецке идут дискуссии относительно "гражданстве ДНР". Согласно предположениям, "закон" должен ограничить жителей оккупированного Донецка с украинскими паспортами в праве покупки и продажи недвижимости, а также запретит заниматься предпринимательской деятельностью. 

Таким образом единственным идентификатором личности до 2025 года должен стать "паспорт ДНР". 

Также издание отмечает, что на сегодняшний день такими "документами" обзавелись около 15% жителей оккупированной части Донецкой области.

Как сообщалось ранее, боевики ОРЛО захватили в плен двух украинских братьев

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Донецк, Донбасс, ОРДЛО.
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