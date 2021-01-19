Оккупанты Донбасса решили шантажом заставить людей оформлять "паспорта ДНР"

В ОРДО намерены лишать гражданских и имущественных прав жителей, у которых нет так называемого "паспорта ДНР".

Об этом сообщает издание "Спектр" со ссылкой на людей из окружения главаря боевиков Дениса Пушилина.

Отмечается, что в январе в Донецке идут дискуссии относительно "гражданстве ДНР". Согласно предположениям, "закон" должен ограничить жителей оккупированного Донецка с украинскими паспортами в праве покупки и продажи недвижимости, а также запретит заниматься предпринимательской деятельностью.

Таким образом единственным идентификатором личности до 2025 года должен стать "паспорт ДНР".

Также издание отмечает, что на сегодняшний день такими "документами" обзавелись около 15% жителей оккупированной части Донецкой области.

Как сообщалось ранее, боевики ОРЛО захватили в плен двух украинских братьев.