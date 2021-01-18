Боевики "ЛНР" схватили двух братьев-украинцев

В городе Стаханов, подконтрольном боевикам ОРЛО, были задержаны граждане Украины - братья Игорь и Александр Борисовы.

Об этом сообщает Восточная правозащитная группа в Фейсбук.

В сообщении указывается, что мужчины задержаны 6 января по поручению т.н. "МГБ ЛНР".

По данным правозащитников, Александр Борисов сейчас находится в изоляторе "МГБ" в Луганске, а боевики ищут доказательства причастности братьев к работе на украинские спецслужбы.

Также отмечается, что адвокаты не могут получить доступ к Борисовым.

В связи с этим организация обратилась к Мониторинговой миссии ООН по правам человека с просьбой проследить за соблюдением прав украинцев, так как родственникам о судьбе задержанных ничего не известно.

Как сообщалось ранее, в ОРДО собираются устроить настоящую пиар-акцию из вакцинации населения российской вакциной "Спутник V".