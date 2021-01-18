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Боевики "ЛНР" схватили двух братьев-украинцев

Боевики "ЛНР" схватили двух братьев-украинцев
Обновлено 18:53 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В городе Стаханов, подконтрольном боевикам ОРЛО, были задержаны граждане Украины - братья Игорь и Александр Борисовы. 

Об этом сообщает Восточная правозащитная группа в Фейсбук. 

В сообщении указывается, что мужчины задержаны 6 января по поручению т.н. "МГБ ЛНР".  

По данным правозащитников, Александр Борисов сейчас находится в изоляторе "МГБ" в Луганске, а боевики ищут доказательства причастности братьев к работе на украинские спецслужбы. 

Также отмечается, что адвокаты не могут получить доступ к Борисовым. 

В связи с этим организация обратилась к Мониторинговой миссии ООН по правам человека с просьбой проследить за соблюдением прав украинцев, так как родственникам о судьбе задержанных ничего не известно. 

Как сообщалось ранее, в ОРДО собираются устроить настоящую пиар-акцию из вакцинации населения российской вакциной "Спутник V". 

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Луганская область, Донбасс, Стаханов, ОРДЛО.
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