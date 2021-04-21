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Сколько украинцев поддерживает вступление Украины в НАТО: социологи озвучили цифры (видео)

Сколько украинцев поддерживает вступление Украины в НАТО: социологи озвучили цифры (видео)
Обновлено 14:53 Сегодня Телеграф ua.news

Вступление Украины в НАТО полностью или скорее поддерживают 64% украинцев, тогда как против такого шага выступает почти каждый пятый.

Об этом свидетельствуют обнародованные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду, 21 апреля, результаты социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего (UIF) при содействии "Нью Имидж маркетинг групп".

Так, полностью поддерживают идею о вступлении Украины в Североатлантический альянс 43% украинцев. Еще 21% опрошенных отметили, что, скорее, поддерживает такой шаг.

Еще 7% сказали, что скорее не поддерживают вступление страны в блок, 12% - совсем не поддерживают.

При этом 12% ответили, что не имеют однозначного мнения по этому вопросу.

Вместе с тем, 7% опрошенных заявили, что полностью уверенны во вступлении Украины в НАТО в ближайшее время (до года). Еще 28% считают, что вступление возможно, 37% - что вступление возможно, но не в ближайшие годы, 14% - что вступление в НАТО маловероятно, а 14% - что не верят во вступление Украины в НАТО в приципе.

Опрос проводился по всей территории Украины, кроме временно неподконтрольных территорий части Донецкой и Луганской области, оккупированной АР Крым методом онлайн-опроса по интерактивной структурированной анкете, ссылка на которую отправлялась потенциальным респондентам из базы данных. В социсследовании приняли участие 1148 респондентов. Выборка репрезентирует взрослое население Украины интернет-пользователей в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность с вероятностью 0.95 не превышает 3,5%.

Как сообщалось, в начале апреля на официальном сайте НАТО появился украинский язык.

Также 5 апреля, Сухопутное командование Альянса впервые опубликовало в своих соцсетях сообщения на украинском языке. 

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел разговор по этому поводу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. 

Позже в Белом доме рассказали, что тема вступления Украины в НАТО поднималась во время разговора Зеленского с президентом США Джо Байденом. 

После этого в России пригрозили, что в случае вступления Украины в Альянс, ситуация на Донбассе лишь обострится.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 378

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Украина, НАТО, Опрос, Социология, Вступление.
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