"Разговор будет тяжелым": появилась первая реакция России на санкции Байдена (видео)

В России отреагировали на новый "транш" санкций, введенных президентом США Джо Байденом в четверг, 15 апреля.

Позицию Кремля на этот счет озвучила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Она заявила, что после новых санкций в МИД России вызовут посла США и разговор будет тяжелым.

"Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор. Ответ на санкции будет неотвратимым", - отрезала Захарова.

При этом она не преминула обсыпать США угрозами из-за санкций.

"Мы неоднократно предупреждали США о последствиях их враждебных шагов, опасно повышающих градус конфронтационности между нашими странами. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком лежит на США", - резюмировала представитель МИД РФ.

Подробнее об этом, читайте в материале "Телеграфа": Байден поставил вилку: как санкции США против РФ изменят расклад в мире и где тут выгода для Украины.