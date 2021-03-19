Стала известна реакция Байдена на приглашение Путина пообщаться в прямом эфире (видео)

В США, сославшись на занятость, отказали российскому лидеру Владимиру Путину, предложившему президенту Джо Байдену разговор в прямом эфире, после того, как тот назвал Путина убийцей.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в четверг, 18 марта.

"Мне не о чем вам сообщить, если говорить о будущих переговорах. Президент завтра будет в Джорджии и будет очень занят", - подчеркнула она.

Она также уточнила, что в отличие от других мировых лидеров, у Путина уже была возможность пообщаться с новым президентом США.

Добавим, что также Псаки четко дала понять, что Байден не жалеет о том, что фактически назвал Путина убийцей. По словам пресс-секретаря Белого дома, президент США "дал прямой ответ на прямо поставленный вопрос".

Отметим, что сам Байден на вопрос журналиста о разговоре в прямом эфире сыграл в молчанку. На пресс-конференции один из журналистов напомнил Джо Байдену о том, что Владимир Путин предложил провести открытые дебаты. "Вы согласитесь участвовать в них?" - спросил корреспондент. Но американский президент не ответил и вышел из зала.

Как сообщал "Телеграф", ранее политолог Алексей Голобуцкий объяснил, чтобы могло значить приглашение Путина на переговоры в прямом эфире, адресованное Байдену.