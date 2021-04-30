У Зеленского нет стратегии по Донбассу, хаотичные идеи о встрече с Путиным напоминают цирк - политтехнолог

Донбасс продолжает страдать от обстрелов. В четверг, 29 апреля, российские оккупационные войска 13 раз обстреливали украинские позиции, ранив одного бойца. Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович признал, что с россиянами пока так и не удалось договориться о пасхальном перемирии на время праздников.

Замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий спрогнозировал для «Телеграфа» вероятность заключения договоренностей о перемирии.

«У нас и так формальное перемирие, хоть и идут обстрелы. И их увеличение или уменьшение зависит от Кремля. Каждый здравомыслящий человек понимает, что всем командует Москва. Равно как то, что все перемирия - имитация. Как имитация и то, что у украинской власти якобы есть какие-то планы урегулирования конфликта. Нет у нас никакого плана «Б», нет никакой стратегии. «А давайте подключим к «Нормандскому формату» Канаду и Америку… А давайте проведем с Путиным встречу в Ватикане». Это цирк», - подчеркивает Алексей Голобуцкий.

Он отмечает, что у России позиция, с которой она ни разу не отступила с момента заключения Минских соглашений: изменения в украинскую Конституцию, выборы в ОРДЛО, лишь потом – передача контроля за границей (весьма условная, так как там будет и «народная милиция»). И возвращение ОРДЛО в виде Троянского коня.

«Для нас это конец суверенитета, государственности в том виде, в каком она существует, - уверен эксперт. - Понятно, что Зеленский на это не пойдет. Как понятно и то, что европейцы от нас устали, а у американцев – геополитическая игра, в которой мы далеко не на первом месте. В такой ситуации нам нужна четкая стратегия по Донбассу, ясный план, который будет понятен нашим зарубежным партнерам и более-менее приемлем для России. А мы виляем из стороны в сторону. Зачем Зеленскому встреча с Путиным, которые не хочет говорить о Донбассе и Крыме? О чём тогда с ним говорить? О климате?»

Алексей Голобуцкий акцентирует: если Украина хочет заручиться поддержкой США, мы должны не шарахаться из стороны в сторону, не продуцировать невыполнимые планы, не изображать мирный процесс, а четко заявить - сперва возвращение границы, потом остальное. И если РФ на это не пойдет, продолжать укреплять армию и отношения со стратегическими партнерами. Но не искать бессмысленных встреч и не надеяться на бесперспективные в такой ситуации перемирия".

Шансы согласовать новое перемирие оценили для "Телеграфа" военный обозреватель Денис Попович и бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

О подоплеке действий России, возможных сценариях и времени возможного открытого вторжения российских войск читайте в интервью генерала Игоря Романенко "Телеграфу".