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Боевики активно провоцируют Украину на Донбассе и несут потери

Боевики активно провоцируют Украину на Донбассе и несут потери
Обновлено 09:45 Сегодня Телеграф

Чистый четверг, 29 апреля, выдался жарким на линии фронта на Донбассе. За сутки российские оккупационные войска 13 раз обстреливали украинские позиции, в том числе из минометов.

Информацию о нарушении режима прекращения огня озвучили в пресс-центре Операции объединенных сил.

Так в районе населенных пунктов Невельское, Опытное и Красногоровка, боевики накрывали позиции ВСУ из минометов 120 калибра, а в последнем пункте, еще и из станковых противотанковых гранатометов. Возле Луганского и Павлополя террористы применили минометы 82-го калибра, гранатометы и стрелковое оружие.

Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов велся обстрел в районе Светлодарска, Водяного и на окраинах Причепиловки. Обстрелу также подверглись районы населенных пунктов Пески, Золотое-4, Верхнеторецкое, Шумы и Новородское. В районе последнего противник применял БМП и противотанковые гранатометы.

А под утро, 30 апреля, из автоматических станковых гранатометов обстреляли позиции ВСУ в районе Авдеевки.

В результате агрессивных действий боевиков был ранен один военнослужащий. Его состояние удовлетворительное.

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Кстати, по информации офицера ВСУ полковника Анатолия Штефана ("Штирлиц"),боевики также в этот день понесли потери. Правда небоевые. Об этом он написал на своем Telegram-канале

Один террорист из "9 омcп 1 АК" (условные "ДНР") скончался от сердечного приступа. Другой, из ("4 омсбр 2 АК" (условные "ЛНР") получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием.

Напомним, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что с россиянами не удалось договориться про пасхальное перемирие на Донбассе на время праздников.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Донбасс, ВСУ, Обстрелы, ООС.
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