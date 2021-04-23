РФ готовит теракты на Пасху, могут погибнуть мирные жители Донбасса: подробности от Минобороны

Накануне Пасхи Россия готовит ряд провокаций на Донбассе, при этом не исключаются потери среди мирных жителей.

Об этом предупреждает пресс-служба Минобороны.

"По информации, которая стала известна разведке ООС от представителей управления 2-го армейского корпуса российско-оккупационных войск, 25 апреля этого года спланировано проведение ряда провокаций против Украины с использованием вооружения и военной техники с нанесением маскировки типа "пиксель", которое используется подразделениями Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одна из таковых должна пройти на Дебальцевском направлении. Там планируется провести имитацию наступления и нанесения ударов по передовым позициям боевиков. Указывается, что это может привести к потерям среди гражданского населения.

В МОУ выразили возмущение цинизмом оккупантов, которые готовят теракты во время Пасхальной службы в одном из учреждений УПЦ МП.

Как говорится в сообщении, это позволит России обвинить Украину в "пренебрежении моральными, религиозными принципами и геноциде собственного народа" и ввести войска.

Напомним, на Донбассе оккупанты обстреляли населенный пункт Пивничное и повредили жилой дом с мирными жителями.