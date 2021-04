Путинские военные никуда не денутся: Шойгу поймали на хитрости с отводом войск

В Сети поймали на хитрости министра обороны РФ Сергея Шойгу, который сегодня издал приказ о возврате военного контингента обратно в части с "южных рубежей" России. Портал Liveuamap сообщает о том, что часть передвижений - это постоянная передислокация, а военная техника может остаться на границе с Украиной в Воронежской области.

"Часть заснятых российских передвижений - это постоянная передислокация 56-й бригады ВДВ в Феодосию, - сообщает портал. - Таким образом, вся техника, перемещенная на юг, в Воронеж, будет оставаться там".

Part of Russian movements filmed were permanent redeployment of 56th brigade of Russian airborne troops to Feodosiya. So they will not return a lot, as "home base" movedhttps://t.co/MOLrEuF6Nk

— Liveuamap (@Liveuamap) April 22, 2021