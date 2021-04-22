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У Шойгу похвастались видео военных учений в оккупированном Крыму

У Шойгу похвастались видео военных учений в оккупированном Крыму
Обновлено 11:35 Сегодня Телеграф скриншот

Министерство обороны Российской Федерации рассказало о начавшемся в четверг, 22 апреля, основном этапе учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которые оно проводит на полигоне "Опук" в оккупированном Крыму. Туда же прибыл и министр обороны страны Сергей Шойгу.

Об этом сообщается на странице Минобороны РФ в соцсети Facebook в четверг.

"В практических действиях войск (сил) на полигоне "Опук" примут участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск, - говорится в сообщении.

Также в МО РФ опубликовали кадры из оккупированного Крыма за 21 апреля, когда привлекаемые к учениям войска были переброшены в районы сосредоточения.

"Группировка кораблей Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа вышли в район проведения учения. Соединение Воздушно-десантных войск осуществили погрузку техники и личного состава на самолеты военно-транспортной авиации и убыли в назначенный район. Произведена погрузка подразделений морской пехоты на большие десантные корабли и десантные катера. Силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов развернуты в назначенных районах", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем, в четверг в оккупированный Россией Крым прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил российский пропагандист, военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.

Шойгу_Крым_скрин

Полигон "Опук" находится в 60 километрах от г. Феодосия и 40 километров от г. Керчь. Имеет размеры: по фронту – 30 километров, в глубину – 15 километров. Возможности полигона позволяют отрабатывать задачи по десантированию войск и преодолению противодесантной обороны "противника", осуществлять высадку морского десанта до 2-х батальонов морской пехоты одновременно, выполнять стрельбы по береговым целям корабельными артиллерийскими комплексами, а также задействовать оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

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При этом в Минобороны РФ добавили, что учения и проверки проходят не только в оккупированном Крыму: войска находятся на полигонах для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений на территории всех четырёх военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.

"В общей сложности в апреле с.г. в Вооруженных Силах РФ будет проведено 4 048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские военные буквально за пол месяца возвели огромный военный полевой лагерь на юге Керченского полуострова.

А  20 апреля стало известно, что оккупационные власти ввели ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря с 20 по 24 апреля.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Россия, Крым, Учения, Сергей Шойгу, Войска, Полигон, Опук.
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