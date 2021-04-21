США усилили разведывательную деятельность на фоне военных маневров России в Крыму (видео и карта)

Несмотря на перекрытие прохода в Керченском проливе, союзники Украины из НАТО продолжают вести наблюдение за действиями путинских войск. Американцы запустили беспилотник, чтобы быть вкуhсе о маневрах россиян.

Это зафиксировал и опубликовал ресурс itamilradar.

"Необычная схема полета для этого ВВС США Northrop Grumman RQ-4B (рег. 11-2049 - позывной FORTE11) . Дрон работает к северу от полуострова Крым между Николаевом и Мариуполем", - отметили авторы сообщения.

Американский БПЛА заметили и в telegram-канале "Военный обозреватель".

"Высотный разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США в эти минуты ведёт мониторинг военной активности ВС России в Крыму и акватории Черного моря", - указали авторы. Они же отметили, что беспилотник находится на высоте значительно выше уровня воздушного пространства, закрытого россиянами.

А telegram-канал "Крымский", опубликовал маршрут тяжелого беспилотника США Global Hawk (FORTE10), "ведущего разведку у Крыма и Сочи".

Напомним, Россия перебрасывает все новые части к границе с Украиной.