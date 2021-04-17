Мчат колонна за колонной: в сети бурно обсуждают новую переброску техники у границы Украины (видео)

Россия продолжает переброску техники и военного контингента рядом с границами Украины. Так, российскую технику заметили в Брянской области (Россия), которая граничит с Сумской областью (Украина) и в Краснодарском и Ставропольском крае.

Соответствующие видео опубликовано в Twitter.

На кадрах видно, как военная техника едет одна за другой, не останавливаясь.

Также переброску техники заметили и в субботу, 17 апреля, и в Краснодарском крае.

Технику также увидели и в Ставропольском крае.

"Батальон шашлык на марше", "Это уже зарплаты учителей или все еще пенсии ветеранов? ", "Везли скотину на убой", - комментируют видео в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что за последние три недели на западные границы были переброшены две армии и три соединения ВДВ. При этом российский министр умолчал про переброску военной техники к границам Украины. При этом, из-за постоянно нарастающей агрессии России Украине пришлось усилить охрану своих границ, поскольку, по данным ВСУ на данный момент в приграничных районах находятся 47 батальонов РФ, еще около 10 батальонов еще стягиваются.

История вопроса

В последние недели четко прослеживается движение российской техники у границ Украины, причем по всем направлениям. Так, в Ростовской области, вблизи границы с Украиной, был зафиксирован эшелон с военной техникой РФ.

Помимо этого, в оккупированной Горловке в субботу, 20 марта, жители зафиксировали колонну танков боевиков, направляющуюся в неизвестном направлении.

Также в среду, 24 марта, на востоке Керченского полуострова было замечено интенсивное перемещение колонн российской военной техники, которую также ранее заметили и на трассе "Вологда-Череповец".

И движение по улицам колонн бронетехники под покровом ночи зафиксировали в белорусском Гродно, расположенного в западной части страны вблизи границы с Польшей и Литвой, во вторник, 23 марта.

Кроме того, Беларусь продолжает проводить военные учения в Брестской области. С 2 по 16 апреля запланирован полевой выход отдельного танкового батальона со средствами усиления. Вызывает немалую обеспокоенность и тот факт, что в непризнанном Приднестровье, недалеко от границ с Украиной была замечена российская техника – танки и БТР.