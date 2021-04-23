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Боевики на Донбассе обстреляли жилой дом с мирными людьми (фото)

Боевики на Донбассе обстреляли жилой дом с мирными людьми (фото)
Обновлено 19:00 Сегодня Телеграф Фото: ОГП

Оккупанты на Донбассе обстреляли населенный пункт Пивничное (бывшее Кирово). 

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора

Вследствие обстрела был поврежден жилой дом, когда в нем находились мирные жители. Помимо того повреждение получило ограждение участка. 

Пивничное обстрелы

Обстрел произошел 22 апреля около 22:41. 

Пивничное обстрелы

Информации о пострадавших не приводится. 

"Сейчас продолжаются первоочередные следственные и розыскные действия, устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, причастные к совершению преступления. Досудебное расследование продолжается", - сказано в сообщении. 

Пивничное обстрелы

Как сообщалось, за сутки 22 апреля противник 17 раз нарушал режим прекращения огня. Вследствие обстрела один украинский военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью.

Позже стало известно, что ним был 38-летний Александр Луцик, житель Волыни. Помимо него, с начала апреля Украина потеряла еще 12 военных.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Донбасс, ОРДЛО, ООС.
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