Скачать
Четверг, 22.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Отвод войск РФ от границ с Украиной: что означает такое решение Кремля и чего ожидать дальше?
Отвод войск РФ от границ с Украиной: что означает такое решение Кремля и чего ожидать дальше?
Отстраненного Тупицкого ждут новые неприятности
Отстраненного Тупицкого ждут новые неприятности
До "желтой" зоны еще далеко: в Киеве оценили возможность ослабления локдауна
До "желтой" зоны еще далеко: в Киеве оценили возможность ослабления локдауна
Угроза вторжения России в Украине не миновала: специалисты указали на важный сигнал
Угроза вторжения России в Украине не миновала: специалисты указали на важный сигнал

Названо имя героя, убитого управляемой ракетой на Донбассе 22 апреля

Названо имя героя, убитого управляемой ракетой на Донбассе 22 апреля
Обновлено 22:27 Сегодня Телеграф

В четверг, 22 апреля, в результате обстрела на Донбассе погиб военнослужащий с Волыни - 38-летний Александр Луцик.

Об этом сообщает глава Волынской госадминистрации Юрий Погуляйко в Facebook.

По его словам, погибший военнослужащий, до того, как пойти служить в ВСУ по контракту жил в селе Годомичи Луцкого района. На Донбассе он защищал границы Украины с октября 2019 года.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Волынь в скорби вместе с вами.  Пока мы помним - Герои не умирают", - написал Погуляйко.

Напомним, Луцик получил смертельное осколочное ранение.

Как сообщал "Телеграф", помимо Александр Луцика с начала апреля погибли еще 12 украинских военных.

Во вторник, 13 апреля, когда боевики с помощью БПЛА, на Донбассе, в районе Майорского сбросили на позиции ВСУ гранаты, в результате чего двое украинских военных получили ранения и погиб старший солдат Алексей Мамчий.

В понедельник, 12 апреляво время обстрела боевиков на Донбассе погиб 24-летний старший солдат Ярослав Карлийчук.

Так, в субботу, 10 апреля, поздно вечером в районе Золотого Луганской области российские наемники выстрелом из стрелкового оружия убили 24-летнего старшего солдата Андрея Теперика, бойца 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко.

8 апреля боевики на Донбассе пулей в голову убили 23-летнего Дениса Юшко, служившего в 36-й ОБМП имени контр-адмирала Михаила Билинского.

6 апреля от обстрела боевиков у Невельского (Донецкая область) и у Степного (Донецкая область), где боец ВСУ подорвался на неизвестном устройстве погибли старший лейтенант Владимир Шпак из 58-й отдельной мотопехотной бригады, за которого военные ВСУ отомстили, уничтожив блиндаж боевиков и Максим Стеблянко, солдат механизированного батальона 1 отдельной танковой Северской бригады. Позже журналист Андрей Цаплиенко показал снаряд, из которого был убит Шпак.

В понедельник, 5 апреляво время обстрела боевиков возле Золотого-4был убит 49-летний Виктор Гелебрант, младший сержант 92-й ОМБр, а во время обстрела под Авдеевкой - Владислав Мороз.

4 апреля во время прохождения службы погиб украинский военный, младший сержант Андрей Горлатый, не стало и Ивана Кожемяки.

Также 3 апреля в зоне проведения операции объединенных сил неподалеку от населенного пункта Шумы погиб украинский военнослужащий Сергей Сулима из Луцка, а также  Игорь Байлата, тело которого боевики передали украинской стороне 6 апреля на КПВВ "Марьинка".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 97

Все по теме:

Донбасс, Погибшие, ВСУ, Война на Донбассе, Александр Луцик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тысячи людей скандируют "Путин – убийца!": видео из Москвы и Петербурга
02 "За*бали короли жизни": в сети бурно обсуждают видео нападения на дорожников в Киеве
03 Путинские военные никуда не денутся: Шойгу поймали на хитрости с отводом войск
04 "Готовьтесь": Жириновский захотел за деньги повесить российский флаг над Киевом (видео)
05 "Вы против команды, бл**ь": Бущан не подбирал слов, защищая Луческу (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пострадали бойцы: открылись новые подробности пожара в воинской части в Рубежном (фото, видео)
Пострадали бойцы: открылись новые подробности пожара в воинской части в Рубежном (фото, видео)
Путин продолжает игру: приказ Шойгу об отводе войск от границ бурно обсуждают в сети
Путин продолжает игру: приказ Шойгу об отводе войск от границ бурно обсуждают в сети
Названо имя героя, убитого управляемой ракетой на Донбассе 22 апреля
Названо имя героя, убитого управляемой ракетой на Донбассе 22 апреля
Путинские военные никуда не денутся: Шойгу поймали на хитрости с отводом войск
Путинские военные никуда не денутся: Шойгу поймали на хитрости с отводом войск
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь