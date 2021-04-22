Названо имя героя, убитого управляемой ракетой на Донбассе 22 апреля

В четверг, 22 апреля, в результате обстрела на Донбассе погиб военнослужащий с Волыни - 38-летний Александр Луцик.

Об этом сообщает глава Волынской госадминистрации Юрий Погуляйко в Facebook.

По его словам, погибший военнослужащий, до того, как пойти служить в ВСУ по контракту жил в селе Годомичи Луцкого района. На Донбассе он защищал границы Украины с октября 2019 года.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Волынь в скорби вместе с вами. Пока мы помним - Герои не умирают", - написал Погуляйко.

Напомним, Луцик получил смертельное осколочное ранение.

Как сообщал "Телеграф", помимо Александр Луцика с начала апреля погибли еще 12 украинских военных.

Во вторник, 13 апреля, когда боевики с помощью БПЛА, на Донбассе, в районе Майорского сбросили на позиции ВСУ гранаты, в результате чего двое украинских военных получили ранения и погиб старший солдат Алексей Мамчий.

В понедельник, 12 апреля, во время обстрела боевиков на Донбассе погиб 24-летний старший солдат Ярослав Карлийчук.

Так, в субботу, 10 апреля, поздно вечером в районе Золотого Луганской области российские наемники выстрелом из стрелкового оружия убили 24-летнего старшего солдата Андрея Теперика, бойца 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко.

8 апреля боевики на Донбассе пулей в голову убили 23-летнего Дениса Юшко, служившего в 36-й ОБМП имени контр-адмирала Михаила Билинского.

6 апреля от обстрела боевиков у Невельского (Донецкая область) и у Степного (Донецкая область), где боец ВСУ подорвался на неизвестном устройстве погибли старший лейтенант Владимир Шпак из 58-й отдельной мотопехотной бригады, за которого военные ВСУ отомстили, уничтожив блиндаж боевиков и Максим Стеблянко, солдат механизированного батальона 1 отдельной танковой Северской бригады. Позже журналист Андрей Цаплиенко показал снаряд, из которого был убит Шпак.

В понедельник, 5 апреля, во время обстрела боевиков возле Золотого-4, был убит 49-летний Виктор Гелебрант, младший сержант 92-й ОМБр, а во время обстрела под Авдеевкой - Владислав Мороз.

4 апреля во время прохождения службы погиб украинский военный, младший сержант Андрей Горлатый, не стало и Ивана Кожемяки.

Также 3 апреля в зоне проведения операции объединенных сил неподалеку от населенного пункта Шумы погиб украинский военнослужащий Сергей Сулима из Луцка, а также Игорь Байлата, тело которого боевики передали украинской стороне 6 апреля на КПВВ "Марьинка".