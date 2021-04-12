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Уже 11-й с начала апреля: появились фото и имя бойца, погибшего на Донбассе
Уже 11-й с начала апреля: появились фото и имя бойца, погибшего на Донбассе

Уже 11-й с начала апреля: появились фото и имя бойца, погибшего на Донбассе

Уже 11-й с начала апреля: появились фото и имя бойца, погибшего на Донбассе
18:12 Сегодня Телеграф

В понедельник, 12 апреля, во время обстрела боевиков на Донбассе погиб 24-летний старший солдат Ярослав Карлийчук.

Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация в Facebook.

Парень родом из села Черепковцы. 24-летний старший солдат проходил службу в подразделении 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, дислоцирующейся в Коломые.

Похоронят героя в родном селе.

Как сообщал "Телеграф", помимо Ярослава Карлийчука с начала апреля погибли еще 10 украинских военных.

Так, в субботу, 10 апреля, поздно вечером в районе Золотого Луганской области российские наемники выстрелом из стрелкового оружия убили 24-летнего старшего солдата Андрея Теперика, бойца 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко.

8 апреля боевики на Донбассе пулей в голову убили 23-летнего Дениса Юшко, служившего в 36-й ОБМП имени контр-адмирала Михаила Билинского.

6 апреля от обстрела боевиков у Невельского (Донецкая область) и у Степного (Донецкая область), где боец ВСУ подорвался на неизвестном устройстве погибли старший лейтенант Владимир Шпак из 58-й отдельной мотопехотной бригады, за которого военные ВСУ отомстили, уничтожив блиндаж боевиков и Максим Стеблянко, солдат механизированного батальона 1 отдельной танковой Северской бригады. Позже журналист Андрей Цаплиенко показал снаряд, из которого был убит Шпак.

В понедельник, 5 апреляво время обстрела боевиков возле Золотого-4, был убит 49-летний Виктор Гелебрант, младший сержант 92-й ОМБр, а во время обстрела под Авдеевкой - Владислав Мороз.

4 апреля во время прохождения службы погиб украинский военный, младший сержант Андрей Горлатый, не стало и Ивана Кожемяки (на фото).

Также 3 апреля в зоне проведения операции объединенных сил неподалеку от населенного пункта Шумы погиб украинский военнослужащий Сергей Сулима из Луцка, а также  Игорь Байлата, тело которого боевики передали украинской стороне 6 апреля на КПВВ "Марьинка".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 386

Все по теме:

Донбасс, Погибшие, ВСУ, Фото, Обстрелы, Потери, Война на Донбассе.
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