Потеря за потерей: на Донбассе боевики прицельным огнем убили украинского военного

В понедельник, 12 апреля, на Донбассе, в результате обстрела боевиков, погиб еще один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр ОТГ "Север".

По данным военных боец погиб в результате прицельного обстрела боевиков. Военный получил огнестрельное пулевое ранение несовместимо с жизнью.

По данным пресс-центра Операции объединенных сил в Facebook, за прошедшие сутки, 11 апреля, в районе военного конфликта на Донбассе, боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Среди украинских военных жертв и пострадавших не было.

Как сообщал "Телеграф", ранее в субботу, 10 апреля, поздно вечером в районе Золотого Луганской области российские наемники выстрелом из стрелкового оружия убили бойца 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко старшего солдата Андрея Теперика.