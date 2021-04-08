"Сепарские" танки уже на передовой: появились фото снаряда, убившего военного на Донбассе

Журналист Андрей Цаплиенко показал, каким снарядом был убит у Невельского старший лейтенант Владимир Шпак во вторник, 6 апреля.

Соответствующие фото журналист показал в Telegram.

На снимках можно увидеть то, что осталось от боеприпаса, который убил Владимира Шпака. По хвостовику командование бригады идентифицировало боеприпас как, вероятно, танковый кумулятивный снаряд 125-го калибра.

"То есть, "сепарские" танки уже на передовой. Хотя, по условиям перемирия, должны находиться в боксах далеко от линии соприкосновения", - пишет Цаплиенко.

По мнению военкора, стоит быть готовыми, что таких обстрелов будет больше.

"Кремлю нужна война", - резюмирует он.

Как сообщал "Телеграф", в один день со Шпаком погиб и солдат механизированного батальона 1 отдельной танковой Северской бригады Максим Стеблянко. Он подорвался на неизвестном устройстве.

Кроме того, ВСУ ликвидировали вражеский блиндаж боевиков "ДНР", отомстив за гибель старшего лейтенанта 58-й ОМБр им. гетмана Ивана Выговского Владимира Шпака.