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ВСУ отомстили боевикам за гибель своего сослуживца (фото)

ВСУ отомстили боевикам за гибель своего сослуживца (фото)
09:52 Сегодня Телеграф

Гибель украинских военных на Донбассе не сошла оккупантам с рук. ВСУ ликвидировали вражеский блиндаж боевиков "ДНР", отомстив за гибель старшего лейтенанта 58-й ОМБр им. гетмана Ивана Выговского Владимира Шпака, погибшего в районе населенного пункта Невельское Донецкой области во вторник 6 апреля.

Об этом "Телеграфу" анонимно рассказали бойцы ВСУ, несущую службу на Донбассе.

"Дали "ответ" негодяям за нашего вчера. Разнесли полностью их блиндаж. Ответом удовлетворены", - озвучили военные, отметив, что речь идет о ликвидации блиндажа террористов "ДНР" недалеко от Донецкого аэропорта.

Бойцы ВСУ ударили по блиндажу боевиков на Донбассе

Отметим, старший лейтенант Владимир Шпак погиб в результате обстрела оккупантами позиций ВСУ. Сам он родом из Чернигова. В ВСУ пошел служить в 2018 году.

Напомним, в тот день, 6 апреля,  был убит еще один военнослужащий ВСУ. У Степного Донецкой области, на мине подорвался 23-летний солдат механизированного батальона 1 отдельной танковой Северской бригады Максим Стеблянко. Днем ранее, в районе Золотого-4 был убит 49-летний младший сержант 92-й ОМБр Виктор Гелебрант.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Война, Донбасс, ВСУ, ООС.
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