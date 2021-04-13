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С самого утра уже потери: боевики "ДНР" сбросили гранаты на позиции украинской армии

С самого утра уже потери: боевики "ДНР" сбросили гранаты на позиции украинской армии
Обновлено 09:16 Сегодня Телеграф

Российско-оккупационные войска на Донбассе с начала суток вторника, 13 апреля, трижды нарушили режим прекращения огня, совершив один обстрел украинских позиций и дважды с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые сбросили на позиции Вооруженных сил Украины гранаты, в результате чего один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в утренней сводке, опубликованной на странице в соцсети Facebook.

"Так, недалеко от населенного пункта Пивденное противник открывал огонь из минометов 82-го калибра. В районе населенного пункта Майорское БПЛА противника, пересекая линию разграничения, осуществили сброс гранат на позиции наших подразделений, в результате чего один военнослужащий получил ранение, не совместимое с жизнью", - говорится в сводке.

Еще двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

"Воинам оперативно оказана медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение", - говорится в сводке.

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В пресс-центре добавили, что за прошедшие сутки, 12 апреля, в районе проведения ООС, вооруженные формирования РФ 17 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 15 - обстрелы позиций украинских войск и 2 - дистанционное минирование минами ПОМ-2.

Как сообщалось, в понедельник, 12 апреля, во время обстрела боевиков на Донбассе погиб 24-летний старший солдат Ярослав Карлийчук.

Таким образом это уже 12 погибший на Донбассе украинский военный с начала апреля.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Донбасс, Обстрелы, БПЛА, Потери, Сводка, ООС.
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