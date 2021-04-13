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Вторник, 13.04.2021
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Вторая потеря в семье на Донбассе: выяснилось, что за боец ВСУ погиб 13 апреля

Вторая потеря в семье на Донбассе: выяснилось, что за боец ВСУ погиб 13 апреля
13:40 Сегодня Телеграф фото:Facebook

Во вторник, 13 апреля, когда боевики с помощью БПЛА, на Донбассе, в районе Майорского сбросили на позиции ВСУ гранаты, в результате чего двое украинских военных получили ранения и погиб старший солдат Алексей Мамчий.

Об этом сообщил в Facebook глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

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Как уточняет Оперативное командование "Запад" в Facebook, военный проходил военную службу в должности старшего водителя зенитно-ракетного отделения в 10-й горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс".

Также известно, что для семьи Мамчий – это вторая потеря на фронте - брат Алексея, Станислав Мамчий погиб при выполнении боевого задания в 2016 году.

Отметим, что это уже 12-я потеря ВСУ на Донбассе с начала апреля.

Как сообщал "Телеграф", ранее боевики заминировали Зайцево, в результате чего чудом не пострадали пожилые супруги.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Донбасс, ВСУ, Потери, Война на Донбассе, Алексей Мамчий.
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