Вторая потеря в семье на Донбассе: выяснилось, что за боец ВСУ погиб 13 апреля

Во вторник, 13 апреля, когда боевики с помощью БПЛА, на Донбассе, в районе Майорского сбросили на позиции ВСУ гранаты, в результате чего двое украинских военных получили ранения и погиб старший солдат Алексей Мамчий.

Об этом сообщил в Facebook глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Как уточняет Оперативное командование "Запад" в Facebook, военный проходил военную службу в должности старшего водителя зенитно-ракетного отделения в 10-й горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс".

Также известно, что для семьи Мамчий – это вторая потеря на фронте - брат Алексея, Станислав Мамчий погиб при выполнении боевого задания в 2016 году.

Отметим, что это уже 12-я потеря ВСУ на Донбассе с начала апреля.

Как сообщал "Телеграф", ранее боевики заминировали Зайцево, в результате чего чудом не пострадали пожилые супруги.