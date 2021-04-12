Чудом не пострадала пара пенсионеров: боевики обстреляли жилой район Донбасса запрещенными минами (фото)

Боевики провели дистанционное минирование населенного пункта Зайцево (Донецкая область).

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

В сообщении указывается, что минирование проводилось противопехотными минами ПОМ-2, которые состоят на вооружении РФ.

"Одна из этих мин попала в частный дом. Чудом не пострадали пожилые супруги, которые проживали рядом", - отметили в ООС.

Особенностью данного типа мин является то, что обезвредить их без подрыва невозможно.

О действиях оккупантов были уведомлены наблюдатели ОБСЕ.

ПОМ-2 ("Отёк") - противопехотная мина предназначенная для использования средствами дистанционного минирования. После приведения в боевое положение, взрыв происходит, если человек заденет один из четырех датчиков. Мина имеет радиус сплошного поражения до 16 метров.

Большинство стран мира (включая Украину) отказались от использования противопехотных мин, подписав Оттавский договор.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 12 апреля, на Донбассе, в результате обстрела боевиков, погиб еще один украинский военный.

Ним оказался 24-летний старший солдат Ярослав Карлийчук.