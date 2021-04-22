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Украинский воин погиб на Донбассе в четверг: подробности

Украинский воин погиб на Донбассе в четверг: подробности
Обновлено 13:11 Сегодня Телеграф

Украинский военный в четверг, 22 апреля, погиб в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций подразделений ВСУ на Донбассе.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Північ" на странице в соцсети Facebook.

Каких-либо подробностей в сообщении не приводится, лишь отмечается, что "военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение несовместимо с жизнью".

"Действия российских оккупантов очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей о режиме прекращения огня", - добавили в ОТГ "Північ".

Пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) в утренней сводке информировал, что за сутки 21 апреля вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня.

С начала суток и по 7.00 четверга, 22 апреля, было зафиксировано 3 обстрела со стороны российско-оккупационных войск, в том числе из минометов калибров 120 и 82-мм, а также гранатометов различных систем. На тот момент боевых потерь среди украинских защитников не было.

Как сообщалось, 20 апреля украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе заявила, что во время заседания подгруппы по безопасности в ТКГ  удалось совершить прорыв, и в вопросе режима прекращения огня на Донбассе взят за основу украинский план.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Обстрел, Донбасс, ВСУ, Гибель, Потери, Военный.
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