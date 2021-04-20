Скачать
Вторник, 20.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Работали не сами: стало известно о подмоге для Петрова и Боширова из России в чешском теракте
Работали не сами: стало известно о подмоге для Петрова и Боширова из России в чешском теракте
"Продолжают прибывать": министр рассказал, сколько российских военных будет на границе Украины через неделю (видео)
"Продолжают прибывать": министр рассказал, сколько российских военных будет на границе Украины через неделю (видео)
Уже надо готовиться: четвертая волна коронавируса в Украине может быть опаснее первых трех
Уже надо готовиться: четвертая волна коронавируса в Украине может быть опаснее первых трех
Россия перебросила в Крым боевую авиацию: в СМИ показали новые спутниковые снимки
Россия перебросила в Крым боевую авиацию: в СМИ показали новые спутниковые снимки

Россия согласилась на план Украины по "режиму тишины" на Донбассе, но праздновать победу еще рано

Россия согласилась на план Украины по "режиму тишины" на Донбассе, но праздновать победу еще рано
Обновлено 19:24 Сегодня Телеграф

Во время заседания подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) во вторник, 20 апреля, удалось совершить прорыв, и в вопросе режима прекращения огня на Донбассе взят за основу украинский план.

Об этом говорится в Telegram-канале ТКГ.

В ТКГ уточнили, что за основу взят проект-дополнение, представленный украинской стороной. Представленный сценарий установления режима прекращения огня на Донбассе будет и дальше рассматриваться на ближайших заседаниях подгруппы по безопасности ТКГ, одно из которых может состояться уже на этой неделе.

"Есть надежда, что на следующее заседание ТКГ на уровне глав делегаций (28 апреля) документ, устанавливающий дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня, будет представлен в полностью согласованном варианте", - отмечают в Telegram-канале.

По словам спикера украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексея Арестовича, подгруппа отталкивалась от вчерашней видеоконференции советников стран лидеров "нормандской четверки", где подчеркивалось требование соблюдения режима прекращения огня в зоне военного конфликта.

"За основу был взят украинский вариант документа. Мы его полностью прошли в первом чтении, запланировано второе чтение", - отметил спикер.

Как сообщал "Телеграф", ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как несколько месяцев назад пытался связаться с российским коллегой Сергеем Лавровым, но ему отказали. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 377

Все по теме:

Донбасс, Война на Донбассе, ТКГ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пентагон сделал неутешительное заявление о путинских войсках на границе с Украиной
02 Путин готовит вторжение в Украину с юга: раскрыт опасный сценарий
03 Ню-модель из Днепра засветилась на заседании с Зеленским, Разумковым и Ермаком (фото)
04 История повторяется: на росТВ открыто призывают вводить войска в Беларусь
05 Активы друзей Путина могут арестовать, а Россию – отключить от SWIFT: когда это произойдет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус - это не шутка: Тищенко после скандальной вечеринки надел перчатки, очки и маску (видео)
Коронавирус - это не шутка: Тищенко после скандальной вечеринки надел перчатки, очки и маску (видео)
Отработал всего 4 дня из 19: &quot;Укрпочта&quot; отреагировала на скандал с увольнением резервиста
Отработал всего 4 дня из 19: "Укрпочта" отреагировала на скандал с увольнением резервиста
Гончаренко порадовал российских пропагандистов, устроив скандал в ПАСЕ (видео)
Гончаренко порадовал российских пропагандистов, устроив скандал в ПАСЕ (видео)
РФ ничего не нарушает: в Москве ответили на предложение &quot;слуг народа&quot; о разрыве дипотношений
РФ ничего не нарушает: в Москве ответили на предложение "слуг народа" о разрыве дипотношений
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь