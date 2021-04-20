Россия согласилась на план Украины по "режиму тишины" на Донбассе, но праздновать победу еще рано

Во время заседания подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) во вторник, 20 апреля, удалось совершить прорыв, и в вопросе режима прекращения огня на Донбассе взят за основу украинский план.

Об этом говорится в Telegram-канале ТКГ.

В ТКГ уточнили, что за основу взят проект-дополнение, представленный украинской стороной. Представленный сценарий установления режима прекращения огня на Донбассе будет и дальше рассматриваться на ближайших заседаниях подгруппы по безопасности ТКГ, одно из которых может состояться уже на этой неделе.

"Есть надежда, что на следующее заседание ТКГ на уровне глав делегаций (28 апреля) документ, устанавливающий дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня, будет представлен в полностью согласованном варианте", - отмечают в Telegram-канале.

По словам спикера украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексея Арестовича, подгруппа отталкивалась от вчерашней видеоконференции советников стран лидеров "нормандской четверки", где подчеркивалось требование соблюдения режима прекращения огня в зоне военного конфликта.

"За основу был взят украинский вариант документа. Мы его полностью прошли в первом чтении, запланировано второе чтение", - отметил спикер.

Как сообщал "Телеграф", ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как несколько месяцев назад пытался связаться с российским коллегой Сергеем Лавровым, но ему отказали.