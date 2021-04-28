Появились тревожные новости о последнем заседании ТКГ

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил, что во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы не удалось договориться про пасхальное перемирие на Донбассе на время праздников.

Об этом он заявил эфире "Украина 24".

"Закончилось заседание ТКГ. …Все стороны российско-украинские, ОБСЕ согласились, что нужно устанавливать пасхальное перемирие. И мы его пытались установить 6 часов подряд. Мы не согласовали", - сказал он, отметив, что загвоздка случилась на этапе согласования окончательного текста заявления.

В свою очередь, российская сторона обвинила в провале договоренности по пасхальному перемирию Украину. По словам представителя России в ТКГ Борис Грызлов, якобы вместо обсуждения вопросов по существу все было направлено на "выстраивание запутанных "юридических конструкций" с целью непризнания Донбасса в качестве стороны конфликта".

Подробнее о шансах на новое перемирие и опасностях, которые могут таить новые соглашения, читайте в материале "Телеграфа": "Пасхальное перемирие": как долго оно продержится и почему представителей РФ нужно вернуть на Донбасс.