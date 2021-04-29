"Конкретики не поступало": у Путина объяснили заминку в подготовке встречи с Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление о том, как продвигается подготовка ко встрече лидеров России и Украины.

Об этом представитель Владимира Путина рассказал в эфире "Первого канала".

"Продвинуться не удалось. Наш замруководителя администрации (президента РФ - ред.), мой коллега Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины. Из офиса президента Украины никакой конкретики не поступало", — сказал Песков.

Однако, учитывая информацию украинских политиков, согласование повестки дня и места встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина уже проводится. Для встречи президентов Украины и России рассматривается столица Израиля Иерусалим и столица Австрии Вена.

Напомним, ранее глава представителей Украины в ТКГ Леонид Кравчук дал совет, как во время встречи президентов Украины и России добиться того, чтобы обсуждался вопрос Донбасса.