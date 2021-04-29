Скачать
Четверг, 29.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Конкретики не поступало": у Путина объяснили заминку в подготовке встречи с Зеленским
"Конкретики не поступало": у Путина объяснили заминку в подготовке встречи с Зеленским
"Погребальные костры ежедневно горели тысячи лет": украинский медик из Мумбаи рассказал, как Индия на самом деле переживает COVID-19
"Погребальные костры ежедневно горели тысячи лет": украинский медик из Мумбаи рассказал, как Индия на самом деле переживает COVID-19
Научились в Трускавце? "Слуг народа" засекли за детским развлечением в Раде
Научились в Трускавце? "Слуг народа" засекли за детским развлечением в Раде
Последствия рокировки: может ли "Нафтогаз" сорвать подготовку к отопительному сезону из-за смены главы
Последствия рокировки: может ли "Нафтогаз" сорвать подготовку к отопительному сезону из-за смены главы

"Конкретики не поступало": у Путина объяснили заминку в подготовке встречи с Зеленским

"Конкретики не поступало": у Путина объяснили заминку в подготовке встречи с Зеленским
Обновлено 15:50 Сегодня Телеграф

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление о том, как продвигается подготовка ко встрече лидеров России и Украины.

Об этом представитель Владимира Путина рассказал в эфире "Первого канала".

Путин не изменится и не исчезнет: Зеленскому подсказали план по Донбассу

"Продвинуться не удалось. Наш замруководителя администрации (президента РФ - ред.), мой коллега Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с администрацией президента Украины. Из офиса президента Украины никакой конкретики не поступало", — сказал Песков.

Однако, учитывая информацию украинских политиков, согласование повестки дня и места встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина уже проводится. Для встречи президентов Украины и России рассматривается столица Израиля Иерусалим и столица Австрии Вена.

Напомним, ранее глава представителей Украины в ТКГ Леонид Кравчук дал совет, как во время встречи президентов Украины и России добиться того, чтобы обсуждался вопрос Донбасса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 171

Все по теме:

Владимир Путин, Владимир Зеленский, Встреча президентов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бывший советник Путина признался, кто в Кремле принимает решение о вторжении в Украину
02 У Лукашенко "нашли" еще одного сына, которого он якобы упек в детдом (фото)
03 С Чистым Четвергом 2021! Яркие открытки и картинки с поздравлениями
04 Нет денег на похороны: новые детали резни, устроенной подростком в Киеве
05 ЕС готовится к тяжелому периоду отношений с Россией: в поведении Путина заметили тревожную тенденцию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У Зеленского назвали еще два города, где он может встретиться с Путиным
У Зеленского назвали еще два города, где он может встретиться с Путиным
&quot;Теперь НАТО точно не пройдет&quot;: эпичный запуск ракеты с российского фрегата повеселил сеть (видео)
"Теперь НАТО точно не пройдет": эпичный запуск ракеты с российского фрегата повеселил сеть (видео)
Женщина сбила двух детей под Днепром: мальчик умер, не приходя в себя (фото с места аварии)
Женщина сбила двух детей под Днепром: мальчик умер, не приходя в себя (фото с места аварии)
Отсутствие вкуса и нюха уже не показатель: у больных коронавирусом изменились основные симптомы
Отсутствие вкуса и нюха уже не показатель: у больных коронавирусом изменились основные симптомы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь