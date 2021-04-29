Путин не изменится и не исчезнет: Зеленскому подсказали план по Донбассу

Обязанность Украинского государства – обустроить всех желающих покинуть оккупированные районы, и использовать все возможные дипломатические средства для освобождения захваченных в заложники граждан Украины. Любые же попытки интегрировать оккупированные территории до полного их взятия под контроль Украины играют на руку президенту РФ Владимиру Путину.

Такое мнение выразил российский публицист, политолог Андрей Пионтковский в статье, опубликованной на сайте "Каспаров.ru".

По словам эксперта, игра в особые статусы, в территориальную целостность, в единое политическое пространство – "это все игра на Путина".

"Никуда он с Востока Украины не уйдет. Никогда не уберет своих вооруженных до зубов "шахтеров и трактористов" и прочих моторыл, собранных на региональных российских автопомойках. Он намерен втолкнуть созданную им раковую опухоль Лугандонии в политическое тело Украины для распространения хаоса на всю ее территорию и блокирования европейского вектора развития страны", - выразил убеждение Пионтовский.

Он считает, что стратегия Путина в том, чтобы задушить Украину не обязательно военными, а по возможности политическими средствами, игрой с ней в мнимую территориальную целостность.

Комментируя минские соглашения и возможность их реализации, Пионтовский выразил убеждение, что они де-факто мертвы: "Всем стало ясно, что Путин добровольно не уйдет с Донбасса, а украинское руководство не разрушит собственное государство ради фальшивого "восстановления территориальной целостности".

Говоря же о "кластерах Макрона", то политолог назвал их дополнительными 6 годами "кровавого шантажа Москвы".

Он объяснил такую позицию тем, что Путин не изменится и не исчезнет завтра утром.

По его убеждению, в этой ситуации единственный способ остановить кровопролитие, прекратить горячую стадию войны – это замораживание конфликта: Международные вооруженные миротворцы на линии соприкосновения по мандату ООН.

"Отгородиться от ОРДЛО как от чумного барака и сосредоточиться на построении современного европейского Украинского государства. Как при этом оккупанты будут еще несколько лет называть для себя Крым и ОРДЛО, не имеет никакого значения. Для всего мира это временно оккупированные территории Украины", - подытожил Пионтовский.

Как сообщалось, 28 апреля глава МИД России Сергей Лавров объяснил, почему Россия не признает "ДНР" и "ЛНР".