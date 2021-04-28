Мы не должны спускать с крючка Зеленского: у Путина признались, почему не признают "ДНР" и "ЛНР"

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, почему Россия не признает "ДНР" и "ЛНР" тем, что это не прописано в Минских соглашениях.

Об этом Лавров рассказал в интервью "РИА Новостям", отрывок которого опубликован в их Telegram-канале.

"В случае с Донбассом, там ситуация была иная (чем с Абхазией и Южной Осетией – ред.) и 17-часовые переговоры в Минске с участием лидеров Нормандского формата – президент (Франции Франсуа – ред.) Олланд, канцлер (ФРГ Ангела – ред.) Меркель, президент (Украины Петр – ред.) Порошенко, президент (РФ Владимир – ред.) Путин, они дали результат, который через два дня был одобрен в Совете безопасности ООН без каких-либо довесков, без каких-либо сомнений, что его нужно выполнять", - сказал Лавров.

Именно поэтому, по его словам, сейчас "моральная и международно-правовая правда на нашей стороне и на стороне ополчения".

"И я считаю, что мы не должны спускать с крючка господина (президента Украины Владимира – ред.) Зеленского и всю его команду, который извивается как может", - сказал главный российский дипломат.

В качестве примера он привел слова Зеленского о том, что минские договоренности не выгодны Украине, однако они нужны для того, чтобы с РФ не снимали международные санкции.

Как сообщалось, военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович прогнозировал, что с учетом добытых украинской разведкой вариантов обращения главарей "ДНР" к российскому президенту Владимиру Путину, вариант широкомасштабной войны Украины с Россией становится менее вероятным, и все больше указывает на то, что в Кремле решили реализовать приднестровский вариант на Донбассе.