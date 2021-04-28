"Ему не нужен Крым и Донбасс": Гордон назвал цели Путина в Украине

Президенту России Владимиру Путину не нужны Донбасс и Крым отдельно, поскольку ему нужна вся Украина.
Такое мнение в эфире "Украина 24" 27 апреля озвучил украинский журналист Дмитрий Гордон.
По его словам, главе Кремля не нужны Донбасс и Крымский полуостров отдельно, а ему нужен Киев, то-есть вся страна.
Путин считает себя "объединителем разрозненного русского мира", — отмечает журналист.
Гордон напомнил, что ранее с президентом РФ общался его близкий друг. Так, однажды, он сказал "Русь пошла из Киева, и центр Руси и русского мира - Киев".
Следовательно, он уверен, что у Путина большая потребность в Украине и у него миссия важнее денег.
Напомним, что ранее экс-премьер Украины рассказал, откуда в случае атаки пойдут войска РФ.
Эксперты также озвучили прогнозы на встречу Зеленского с Путиным.