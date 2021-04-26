Может застать врасплох: в Украине описали самый неблагоприятный сценарий полномасштабного вторжения Путина

В случае, если Россия решится на полномасштабное вторжение в Украину, то президент Владимир Путин может зайти в Украину со стороны Беларуси и это не лучший расклад для ВСУ.

Так считает бывший премьер-министр Украины, министр обороны Евгений Марчук, о чем он и рассказал в интервью "Крым.Реалии".

"Этот рывок (вторжение, - Авт.) будет скоротечным, очень агрессивным и может быть с белорусского направления", - предположил он.

При этом, по словам Марчука, это довольно сложный сценарий для ВСУ.

"Мы знаем, что наши серьезные вооруженные формирования сконцентрированы на Донбассе и сейчас чуть-чуть юг. А белорусская провокация, на белорусском направлении, заставит нас перебрасывать, то есть ослаблять. Потому что в таких делах есть такой важный для военных компонент, как резервы", - объяснил бывший глава Кабмина.

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Как сообщал "Телеграф", ранее Марчук объяснил, для чего Путину понадобилось создавать военную эскалацию на границе с Украиной.