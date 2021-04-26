Хочет найти слабое место и ударить: в Украине объяснили, зачем Путин решил устроить "треш" на границе

Бывший премьер-министр Украины, министр обороны Евгений Марчук озвучил главную опасность изнурительной эскалации, которую создает президент России Владимир Путин на границе с Украиной, намереваясь принудительно такими действиями возобновить поставки воды в оккупированный Крым.

Об этом он рассказал в интервью "Крым.Реалии".

"В чем я вижу опасность? Путин может держать эту картинку долго. Он может приучить этим долговременным, изнурительным состоянием… Хорошо выучить, где у нас самое слабое место было, и где у них было самое слабое место, откорректировать свою машину и сделать какой-то внезапный ход, он может быть,в том числе и вторжением", - уверен эксперт.

Говоря о "военной машине" Путина, Марчук добавил, что, держа ситуацию под напряжением как сейчас, он таким образом, помомо всего прочего, тренирует ее.

"То есть, проводя такие серьезные тесты на грани реальности (Марчук имеет ввиду эскалацию на Донбассе и переброску техники к границе с Украиной, - Авт.), он проверяет, как у нас происходят все виды реакций и как ведет семя международное сообщество", - добавил экс-премьер, добавив, что следующим шагом может быть именно широкомасштабная операция.

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