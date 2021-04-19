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Путин может развязать локальную войну на Херсонщине: озвучен прогноз

Путин может развязать локальную войну на Херсонщине: озвучен прогноз
Обновлено 17:56 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Президент России Владимир Путин, предположительно, имеет на руках три варианта развития конфликта с Украиной. 

О них рассказал "Телеграфу" генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Наименее вероятным, но не исключенным, он называет вариант полномасштабного открытого вторжения в Украину. Однако для успешного наступления, России придется иметь в полной боевой готовности контингент в три раза превышающий мощь ВСУ, чего сейчас не наблюдается.

Несмотря на перевес в оснащении и боевом опыте подведенных к границам Украины частей, говорит он, у России там все равно нет необходимых сил для начала лобовой атаки. 

"Да и последствия будут катастрофическими. И в части человеческих потерь, и в части новых санкций, которые еще быстрее будут уничтожать российскую экономику", - добавил Романенко. 

Вторым вариантом он называет локальные войны. 

"На Донбассе, к примеру. На Херсонщине. А там - как пойдет. Донбасс в приоритете. Там же можно открыто не вторгаться. "Ихтамнеты" есть постоянно", - сказал он. 

В поддержку этого варианта, Романенко также указал на то, что пропагандисты вовсю начинают готовить почву для обострения, распространяя фейки и нагнетая панику среди жителей оккупированных территорий. 

Он также отмечает, что в ОРДЛО, по некоторым данным, проживают более 700 тысяч людей с российскими паспортами, которых Путин может пойти "защищать" и тем самым начать новую войну среднего локального уровня.

Третий вариант уже действует. По словам Романенко, он заключается в эскалации конфликта на линии соприкосновения и увеличении количества обстрелов позиций ВСУ. 

"Как следствие – у нас число погибших и раненых с начала года, почти как за всё второе полугодие 2020-го", - отметил он. 

Больше о подоплеке действий России, возможных сценариях и времени возможного открытого вторжения российских войск читайте в материале "Телеграф": Путин приготовил три сценария для Украины, Европа нам вряд ли поможет, - генерал

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Херсонская область, Донбасс, Игорь Романенко, ОРДЛО.
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