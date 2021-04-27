"Есть о чем поговорить": Ермак оценил готовящуюся встречу Зеленского с Путиным (видео)

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится, но пока нет ни даты, ни места встречи. Именно Ермак будет заниматься подготовкой этой встречи.

Об этом он рассказал во время визита в Херсонскую область.

"Я получил поручение от президента, поэтому сейчас работаю над этим. Пока неизвестны ни дата, ни место проведения этих переговоров, но я абсолютно уверен, что они будут очень содержательными, потому что есть много о чем говорить", - сказал Ермак.

Ермак возлагает на эти переговоры большие надежды и не скрывает этого.

"Я считаю, что эти переговоры могут стать знаковыми, действительно историческими", - подчеркнул он.

Как сообщал "Телеграф", ранее Ермак заявлял, что к переговорам в "нормандском формате" могут подключить США.