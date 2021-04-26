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Понедельник, 26.04.2021
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Зеленскому опасно встречаться с Путиным тет-а-тет: озвучены угрозы

Зеленскому опасно встречаться с Путиным тет-а-тет: озвучены угрозы
20:22 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 26 апреля, что президент РФ Владимир Путин подтвердил желание провести двухстороннюю встречу.

О том, возможна ли эта встреча, где, когда и при каких условиях может пройти, а также какие позитив и риски может нести, "Телеграфу" рассказали эксперты.

По мнению руководителя Фонда "Украинская политика" Константина Бондаренко, встреча президентов Украины и Российской Федерации не просто возможна, она необходима - учитывая то количество вопросов, которое накопилось в отношениях между нашими странами.

"Понятное дело, что в условиях эскалации отношений между Киевом и Москвой практически невозможно решать вопрос Донбасса - ведь он является не основным, а производным. Кроме урегулирования ситуации на востоке Украины существуют десятки тем, подлежащих обсуждению. В частности, вопросы экономических отношений, Крыма, пересечения границы гражданами наших государств, вопросы сотрудничества в борьбе с терроризмом, коронавирусом и прочими явлениями, в борьбе с которыми необходимо кооперироваться. У нас не решены вопросы полноценного представительства на уровне послов - очевидно, этот вопрос будет также поднят", — отмечает эксперт.

Он считает, что встреча может состояться в любом городе, который будет одобрен обеими сторонами. И напоминает об инициативе Владимира Зеленского, который попросил премьер-министра Беньямина Нетаньяху предоставить возможность провести встречу на территории Израиля.

"Ответ от израильской стороны пока не последовал, равно как и согласие со стороны России", — подчеркивает Константин Бондаренко.

По словам руководителя "Агентства международных исследований" Игоря Соловья, в Украину точно не приедет Путин, в Россию – Зеленский. Поэтому, если встреча и состоится, то в третьей, нейтральной стране (точно не Беларусь).

"На вопрос, "когда может состояться встреча", ответить сложнее, — отмечает эксперт. - Путин поставил Зеленскому условия, при которых такая встреча может состояться. И если Зеленский начнет выполнять эти требования из обнародованного путинского списка (прямой диалог с коллаборантами в ОРДЛО и т.п.), то в Украину ему возвращаться будет опасно. Непонятен пока и формат встречи: Зеленский хочет двустороннюю встречу с Путиным? Тогда это опасно и чревато негативными последствиями для Зеленского – чекист с многолетним президентским опытом вряд ли подарит "политическому выскочке" какой-либо бонус".

К тому же, подчеркивает Игорь Соловей, именно двусторонняя встреча украинского и российского лидеров грозит подорвать сотрудничество с нашими западными партнерами, которые все эти годы помогают Украине.

"Без координации усилий с ними, они резонно могут оставить Украину наедине со своими проблемами, — считает эксперт. - Так что единственный приемлемый вариант – встреча Путина и Зеленского в рамках многостороннего формата. Но тогда это уже как минимум "Нормандский формат". А Путин после прошлой встречи в Париже уже неоднократно заявлял – следующего «норманди» без выполнения того, что Зеленский/Ермак наобещали Путину/Козаку не будет. Таким образом, пока все эти заявления с Банковой о встрече с Путиным больше похожи на "информационный шум". Как минимум ради того, чтобы закрепить у Запада убеждение в недоговороспособности Путина и Кремля".

 Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля в видеообращении касательно эскалации, которую устроила Россия, предложил президенту России Владимиру Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Почему этой встрече не суждено случиться, "Телеграфу" рассказала аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина. 

Президент РФ Владимир Путин 22 апреля ответил на предложение Владимира Зеленского о встрече. По словам хозяина Кремля, о ситуации на Донбассе Зеленскому надо говорить с "ЛНР" и "ДНР", а по форпостам отношений Украины и России он якобы готов принять украинского президента в Москве.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью, опубликованном 26 апреля, заявил, что Зеленский не будет приглашать Путина на мирные переговоры в Киев.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Владимир Путин, Владимир Зеленский, Константин Бондаренко, Игорь Соловей.
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