Скачать
Пятница, 23.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Цены на подсолнечное масло бьют рекорды: почему это происходит и будут ли они расти дальше? (инфографика)
Цены на подсолнечное масло бьют рекорды: почему это происходит и будут ли они расти дальше? (инфографика)
Игра в долгую: смогут ли США и Россия договориться?
Игра в долгую: смогут ли США и Россия договориться?
Могли ведь лишить гражданства: почему обыски в бизнец-центре Коломойского больше похожи на шоу
Могли ведь лишить гражданства: почему обыски в бизнец-центре Коломойского больше похожи на шоу
Россия начала отводить войска из оккупированного Крыма: у Шойгу показали видео
Россия начала отводить войска из оккупированного Крыма: у Шойгу показали видео

Переговоры Зеленского с Путиным: названо важное для президента Украины условие встречи

Переговоры Зеленского с Путиным: названо важное для президента Украины условие встречи
Обновлено 14:48 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Председатель делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о том, что он готов встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Кремле. 

"Никогда президент Украины не поедет в Москву договариваться относительно войны на Донбассе", - рассказал Кравчук в эфире 4 канала

По его словам, если Путину намерен поговорить с Зеленским об отношениях между Украиной и Россией, то такие переговоры могут состояться на территории нейтральной, не зависящей от РФ страны. 

В пример таковых он назвал Финляндию или Швейцарию.  

Как сообщалось ранее, 20 апреля в своем видеообращении Зеленский высказался о эскалации напряжения на востоке Украины и предложил Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". В ответ российский президент заявил, что если Зеленский хочет поговорить о Донбассе, то ему стоит обратиться к главарям ОРДЛО. 

Примечательно, что после этого главари "ЛДНР" записали обращение к Зеленскому с приглашением провести встречу. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 148

Все по теме:

Леонид Кравчук, Украина, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ОРДЛО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отстраненного Тупицкого ждут новые неприятности
02 Путин дал отмашку: главари "ДНР" и "ЛНР" насмешили предложением Зеленскому
03 Угроза вторжения России в Украине не миновала: специалисты указали на важный сигнал
04 В декларации не указана: журналисты нашли испанскую виллу депутата из партии Порошенко (видео)
05 В Виннице нашли пропавшего почти две недели назад молодого парня (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Смерть роженицы в харьковском роддоме: овдовевший мужчина поразил сеть новым постом
Смерть роженицы в харьковском роддоме: овдовевший мужчина поразил сеть новым постом
Приходили к нардепам? Открылись новые детали обысков в бизнес-центре Коломойского
Приходили к нардепам? Открылись новые детали обысков в бизнес-центре Коломойского
В Украине уже больше 2 миллионов случаев COVID-19: в каких регионах ситуация хуже всего
В Украине уже больше 2 миллионов случаев COVID-19: в каких регионах ситуация хуже всего
В Запорожской области дикие кабаны загоняют сельчан на деревья, заходят во дворы и губят огороды
В Запорожской области дикие кабаны загоняют сельчан на деревья, заходят во дворы и губят огороды
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь