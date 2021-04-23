Переговоры Зеленского с Путиным: названо важное для президента Украины условие встречи

Председатель делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина о том, что он готов встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Кремле.

"Никогда президент Украины не поедет в Москву договариваться относительно войны на Донбассе", - рассказал Кравчук в эфире 4 канала.

По его словам, если Путину намерен поговорить с Зеленским об отношениях между Украиной и Россией, то такие переговоры могут состояться на территории нейтральной, не зависящей от РФ страны.

В пример таковых он назвал Финляндию или Швейцарию.

Как сообщалось ранее, 20 апреля в своем видеообращении Зеленский высказался о эскалации напряжения на востоке Украины и предложил Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". В ответ российский президент заявил, что если Зеленский хочет поговорить о Донбассе, то ему стоит обратиться к главарям ОРДЛО.

Примечательно, что после этого главари "ЛДНР" записали обращение к Зеленскому с приглашением провести встречу.