Путин ответил Зеленскому, приедет ли на встречу на Донбасс (видео)

Президент РФ Владимир Путин ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на предложение встретиться с ним на Донбассе, где идет война.

Путин сказал, что Зеленскому надо говорить с "ЛНР" и "ДНР", а по форпостам отношений Украины и России он якобы готов принять украинского президента в Кремле.

"Если он (Зеленский - ред) хочет обсуждать Донбасс, ему следует сначала встретиться с руководителями "ДНР" и "ЛНР", а потом уже с российским, а если хочет обсудить двусторонние отношения - ждем в Москве в любое удобное время".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля в видеообращении касательно эскалации, которую устроила Россия, предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Почему этой встрече не суждено случиться, "Телеграфу" рассказала аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина.