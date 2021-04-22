"Встретиться в любой точке украинского Донбасса": почему предложение Зеленского о встрече с Путиным – обречено

Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля в видеообращении касательно эскалации, которую устроила Россия, предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Почему этой встрече не суждено случиться, "Телеграфу" рассказала аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина.

"Такой встречи, естественно, не будет, – уверена Мария Золкина. – В первую очередь, потому что Путин на сегодняшний день совершенно не заинтересован встречаться с Зеленским, обсуждать вопрос урегулирования украино-российского конфликта. Эскалация на наших границах, возможные боевые действия, наступательные, на каких-то направлениях, в первую очередь на Донбассе, всё это для Путина сейчас – не про Украину. Он ведет большую геополитическую игру. И не собирается сейчас конструктивно договариваться".

По словам аналитика, если ранее Россия играла в какие-то дипломатические игры, были некие ритуальные движения в Нормандском формате, Минской ТКГ, то сейчас Кремлю в принципе не интересен переговорный процесс по Украине.

"Всё делается исключительно для того, чтобы перезагрузить отношения с коллективным Западом. Именно США, ЕС являются главными адресатами всей этой эскалации. Поэтому Путину не собирается сейчас общаться с Зеленским. Ни в Нормандском формате, где есть Украина, Россия и посредники – Германия и Франция. Ни даже напрямую. Когда в начале президентства Зеленского, казалось, что появилось "окно" для того, чтобы додавить украинскую власть пойти на выгодный для РФ выход их конфликта, Кремль был заинтересован во встрече с официальным Киевом – и с посредниками, и без. Но сейчас у РФ другая тактика. Она хочет максимально повысить ставки, чтобы потом максимально много попросить за возможную разрядку, за деэсклацию. И время для этой "просьбы" еще не пришло", – считает Мария Золкина.

Приглашение Зеленского Путину на "поговорить" на Донбассе эксперт считает политтехнологическим ходом. Который на президента РФ не подействует.

"Для Зеленского это были в какой-то мере месседжи для жителей Донбасса по обе стороны линии разграничения. Но на Путина такие технологии не работают, – подчеркивает Мария Золкина. – Для него это игра не того уровня – все эти дебаты, стадионы, встречи в каких то ключевых точках. Тем более что Путин требует, чтобы Киев напрямую разговаривал с Донецком и Луганском".

В России уже жестко ответили на видеообращение Зеленского. Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич проанализировал для "Телеграфа" подобный шаг Зеленского и возможную реакцию России.