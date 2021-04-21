"Мольба о снисхождении": в России жестко ответили на предложение Зеленского Путину

В России ответили на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского к российскому президенту Владимиру Путину.

Об этом 20 апреля в своем Телеграм-канале сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, Зеленский якобы играет пустыми словами.

Политик считает, что Украина должна прекратить якобы обстреливать и экономически блокировать Донбасс, а пока этого не происходит, речи Зеленского не имеют смысла. Он назвал обращение "слабым" и вспомнил о якобы плане Киева "зачистить ДНР и ЛНР".

В свою очередь журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Телеграм-канале также прокомментировал предложение Зеленского Путину встретиться на Донбассе.

По его словам в "реальной политике" главное не место встречи, а его причина. С Зеленским, который якобы не выполнил ни одной договоренности и последних переговоров "нормандии", никто не будет встречаться.

Он считает, что данное обращение это просто "мольба о снисхождении".

Напомним, что во время заседания ТКГ во вторник, 20 апреля, удалось совершить прорыв в вопросе режима прекращения огня на Донбассе.