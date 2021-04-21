Зеленский бросил в Путина перчатку: будет ли отвечать хозяин Кремля

Поздним вечером 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский выпустил новое видеообращение касательно эскалации, которую устроила Россия. Среди важных тезисов Зеленского: "драка не может быть неизбежна", "нельзя никого защитить, нападая, но, если что – мы готовы"… Также он подчеркнул, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич прокомментировал "Телеграфу" подобный шаг Зеленского и возможную реакцию России.

"С точки зрения внутренней политики, Зеленский должен был выступить с обращением. Из-за действий России информационное поле стало уходить в общий градус широкой раскачки. Местами с признаками истерии. Всё это стало местом игры для политических заявлений тех или иных игроков. Молчание Зеленского и его окружения ухудшало ситуацию. Перед знаковой датой – обращением Путина к российским парламенту и народу (намечено на 21 апреля) – нужна была определенная реакция украинского руководства на происходящее у границ, на Донбассе, в Крыму, – подчеркивает Игар Тышкевич. – Зеленский эту реакцию продемонстрировал. В частности, попытался уверить граждан Украины в силах своей страны".

Эксперт подчеркивает, что обращение, в первую очередь, рассчитано на внутреннего потребителя, а не на РФ.

"Очевидно, что приглашение Путина на личные встречи делаются не таким образом. Но это такая информационная перчатка, брошенная Путину, – отмечает Игар Тышкевич. – Вряд ли в России будут как-то структурировано, массово реагировать на обращение Зеленского. Максимум – пару фраз скажет пресс-секретарь президента РФ Песков. В стиле "сначала подумаем о мире, потом будем встречаться". Ключевые же вещи по Украине и не только будут сказаны Путиным в его сегодняшнем обращении".

К слову, в России уже жестко ответили на видеообращение Зеленского. Правда, от самого Путина или его представителя Пескова ответа пока нет.

Как сообщалось ранее, Россия перебросила к границам Украины и в оккупированный Крым не только сухопутные войска, но и истребители, вертолеты и беспилотники.

По данным главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, на границах с Украиной количество российских солдат приближается к 120 тысячам, и Россия не намерена на этом останавливаться.