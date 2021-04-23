Путин дал отмашку: главари "ДНР" и "ЛНР" насмешили предложением Зеленскому

Главари "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник почти одновременно в четверг, 22 апреля, вечером выпустили "видеообращения" к президенту Украины Владимиру Зеленскому о готовности встретиться с ним на Донбассе.
Так, если Пасечник просто предложил Зеленскому прибыть на переговоры "в любую точку линии соприкосновения":
То Пушилин пошел дальше, и предложил, если Зеленского не устраивает формат общения с главарями "Л/ДНР" на линии соприкосновения на Донбассе, то устроить "публичные дебаты в формате онлайн":
Примечательно, что оба этих видео были опубликованы практически сразу после ответа президента РФ Владимира Путина на предложение украинского президента Владимира Зеленского провести двухстороннюю встречу на Донбассе. В частности, Путин ответил, что по Донбассу Зеленскому надо говорить с "ЛНР" и "ДНР", а не с ним.
Та синхронность, с которой ответил Путин, а главари "Л/ДНР" зависали и опубликовали видео встречного предложения Зеленскому, не была оставлена без внимания и позабавила пользователей соцсетей.
О, ещё одно Табаки вылезло и требует перестать дёргать Шерхана за то, чего у него нет https://t.co/sEVIhQTKjI #Пушилин #грозный #Зеленский https://t.co/eAcYoilA93 pic.twitter.com/Ji6ELPvBP2— Necro Mancer (@666_mancer) April 22, 2021
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля в видеообращении касательно эскалации, которую устроила Россия, предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".
Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич проанализировал для "Телеграфа" подобный шаг Зеленского и возможную реакцию России.
Вместе с тем, советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович отметил, что Путин в своем ответе президенту Украины Владимиру Зеленскому сделал любопытную оговорку, которой фактически дезавуировал Минские соглашения.