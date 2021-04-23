Скачать
Пятница, 23.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Отвод войск РФ от границ с Украиной: что означает такое решение Кремля и чего ожидать дальше?
Отвод войск РФ от границ с Украиной: что означает такое решение Кремля и чего ожидать дальше?
Отстраненного Тупицкого ждут новые неприятности
Отстраненного Тупицкого ждут новые неприятности
В декларации не указана: журналисты нашли испанскую виллу депутата из партии Порошенко (видео)
В декларации не указана: журналисты нашли испанскую виллу депутата из партии Порошенко (видео)
Число выздоровевших стремительно растет: в Украине установлен новый "коронавирусный" рекорд
Число выздоровевших стремительно растет: в Украине установлен новый "коронавирусный" рекорд

Путин дал отмашку: главари "ДНР" и "ЛНР" насмешили предложением Зеленскому

Путин дал отмашку: главари "ДНР" и "ЛНР" насмешили предложением Зеленскому
08:50 Сегодня Телеграф скриншот

Главари "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник почти одновременно в четверг, 22 апреля, вечером выпустили "видеообращения" к президенту Украины Владимиру Зеленскому о готовности встретиться с ним на Донбассе.

Так, если Пасечник просто предложил Зеленскому прибыть на переговоры "в любую точку линии соприкосновения":

То Пушилин пошел дальше, и предложил, если Зеленского не устраивает формат общения с главарями "Л/ДНР" на линии соприкосновения на Донбассе, то устроить "публичные дебаты в формате онлайн":

Примечательно, что оба этих видео были опубликованы практически сразу после ответа президента РФ Владимира Путина на предложение украинского президента Владимира Зеленского провести двухстороннюю встречу на Донбассе. В частности, Путин ответил, что по Донбассу Зеленскому надо говорить с "ЛНР" и "ДНР", а не с ним.

Та синхронность, с которой ответил Путин, а главари "Л/ДНР" зависали и опубликовали видео встречного предложения Зеленскому, не была оставлена без внимания и позабавила пользователей соцсетей.

ЛДНР_комменты_1ЛДНР_комменты_2ЛДНР_комменты_3

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля в видеообращении касательно эскалации, которую устроила Россия, предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич проанализировал для "Телеграфа" подобный шаг Зеленского и возможную реакцию России.

Вместе с тем, советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович отметил, что  Путин в своем ответе президенту Украины Владимиру Зеленскому сделал любопытную оговорку, которой фактически дезавуировал Минские соглашения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 404

Все по теме:

Донбасс, Видео, Встреча, Предложения, Владимир Зеленский, Денис Пушилин, Леонид Пасечник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отстраненного Тупицкого ждут новые неприятности
02 Угроза вторжения России в Украине не миновала: специалисты указали на важный сигнал
03 В декларации не указана: журналисты нашли испанскую виллу депутата из партии Порошенко (видео)
04 В Виннице нашли пропавшего почти две недели назад молодого парня (фото)
05 В сети всплыл еще один "победный" бой сына Кадырова (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин выходит из Минских соглашений? Арестович подловил президента РФ на оговорке
Путин выходит из Минских соглашений? Арестович подловил президента РФ на оговорке
СБУ устроила обыски в бизнес-центре Коломойского, но они видимо не стали для него сюрпризом: подробности, фото, видео
СБУ устроила обыски в бизнес-центре Коломойского, но они видимо не стали для него сюрпризом: подробности, фото, видео
Названо имя героя, убитого управляемой ракетой на Донбассе 22 апреля
Названо имя героя, убитого управляемой ракетой на Донбассе 22 апреля
Какой праздник 23 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 23 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь