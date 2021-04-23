Путин дал отмашку: главари "ДНР" и "ЛНР" насмешили предложением Зеленскому

Главари "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник почти одновременно в четверг, 22 апреля, вечером выпустили "видеообращения" к президенту Украины Владимиру Зеленскому о готовности встретиться с ним на Донбассе.

Так, если Пасечник просто предложил Зеленскому прибыть на переговоры "в любую точку линии соприкосновения":