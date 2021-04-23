Путин выходит из Минских соглашений? Арестович подловил президента РФ на оговорке

Президент России Владимир Путин в своем ответе президенту Украины Владимиру Зеленскому сделал любопытную оговорку, которой фактически дезавуировал Минские соглашения.

Об этом сказал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24" в четверг, 22 апреля, вечером, пишет интернет-издание "Сегодня".

"Очень сложная ситуация, потому что наша позиция принципиальна, она состоит в том, что никаких переговоров с так называемыми "ЛНР" и "ДНР" не будет и не может быть, даже в условном пространстве, в режиме "фантастика на втором этаже". Но Путин сегодня сделал интересную вещь, он фактически дезавуировал Минские соглашения. Он сказал, "с республиками "ЛНР" и "ДНР", которые Россия никогда до этого не признавала", — сказал Арестович.

Он отметил, что это была оговорка Путина, но она "фактически – словесный выход из Минских соглашений".

"То есть мы понимаем, в каких категориях они мыслят, на ТКГ видно, что с начала 2014 года они непрерывно проводят одну и ту же линию, которая состоит в том, что нужно признать "ЛНР" и "ДНР" так называемые, а Россия сразу становится посредником, как Франция и Германия, не являясь стороной конфликта. Они последовательно все гуманитарные, экономические, вопросы безопасности всегда привязывают к факту признания", - сказал Арестович.

Он отметил, что это "тяжелый тупик" и мало кто понимает, как из него выходить.

"Страна-член Совета безопасности ООН, которая имеет право вето, последовательно втирает очки мировому сообществу", — заключил Арестович.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля в видеообращении касательно эскалации, которую устроила Россия, предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич проанализировал для "Телеграфа" подобный шаг Зеленского и возможную реакцию России.