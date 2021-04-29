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Нужно пройти "між крапельками": Кравчук придумал, как Зеленскому перехитрить Путина на переговорах

Нужно пройти "між крапельками": Кравчук придумал, как Зеленскому перехитрить Путина на переговорах
12:43 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Чтобы во время встречи президентов Украины и России обсуждался вопрос Донбасса нужно сформулировать повестку дня так, чтобы Владимир Путин не смог отказаться. Хорошим примером этого послужит вопрос о выполнении договоренностей "Норманди".

Такое мнение в сюжете "Украина 24" озвучил глава представителей Украины в ТКГ Леонид Кравчук.

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По его словам можно пройти "між крапельками". Для этого понадобится написать в темах разговора вопрос об исполнении договоров по Нормандскому формату. 

"Как будто слова Донбасс нет, но чему посвящен формат N4?...Донбассу", — отметил Кравчук.

Видео с его советом:

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Напомним, что 22 апреля Путин ответил Владимиру Зеленскому на предложение встретиться с ним на Донбассе, где идет война.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Донбасс, Владимир Путин, Владимир Зеленский.
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