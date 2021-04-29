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Участник переговоров по Донбассу рассказал о новой тактике России в гибридной войне против Украины

Участник переговоров по Донбассу рассказал о новой тактике России в гибридной войне против Украины
Обновлено 12:15 Сегодня Телеграф

Российская сторона запустила не оставляет попыток вынудить Владимира Зеленского начать переговоры непосредственно с представителями ОРДЛО. Для этого Кремль пытается влиять на общественное мнение в Украине.

О новой тактике россиян рассказал на странице в facebook представитель Донецка в ТКГ по Донбассу, журналист Сергей Гармаш.

По его словам, в украинском обществе пытаются размыть так называемые "красные линии" по Донбассу, перейти которые Зеленский не может, даже если бы хотел. Иначе будет реакция общества. В первую очередь речь идет о субьективизации ОРДЛО. Поэтому Кремль постоянно проталкивает в голову украинцам идею, что нежелание говорить напрямую с боевиками, единственная преграда на пути Украины к "миру". Параллельно Россия шантажирует заявлениями о том, что якобы "Киев приносит в жертву безопасность и жизни людей на юго-востоке Украины" из-за нежелания переступить "красные линии".

Как только эта тема перестанет быть актуальной для украинского общества, россияне смогут убедить Зеленского начать разговор с ОРЛО. Таков их план. Этому свидетельствует недавняя публикация Родиона Мирошниченко (представитель ОРЛО в политической рабгруппе), который выложил в своем telegram-канале "свежие данные соцопроса". Согласно им, 54,5% украинцев считают, что Зеленский ради мира должен провести личную встречу с представителями республик Донбасса.

Напомним, Зеленский категорически против прямых переговоров с представителями ОРДЛО.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 405

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Россия, Общество, ОРДЛО, ТКГ, "Красные линии".
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