Зеленский ответил на предложение Кремля подключить к нормандским переговорам "ЛДНР"

Украинский президент Владимир Зеленский негативно воспринимает идею о встречах с лидерами боевиков "ЛДНР". А вот живое общение с президентом России Владимиром Путиным его бы вполне устроило.

Такие мысли относительно предложения главы Кремля о встрече с руководством незаконных формирований глава государства высказал в интервью изданию Financial Times.

"Я не собираюсь разговаривать с террористами, и на моем месте это просто невозможно", — уточнил Зеленский. Однако, с Путиным он готов встретиться, если беседа выйдет содержательной.

Он также позитивно высказался о возможной встрече президентов США и России, о которой говорил Джо Байден. Ведь любые переговоры с главой Кремля могут принести пользу для решения ситуации на Донбассе.

Отвод российских войск от границы Украины президент назвал "маленькой победой" Украины и ее партнеров.

Отметим, ранее глава ОП Андрей Ермак заявил, что в Киев Путина приглашать не будут, а вот участие США в переговорах по прекращению войны вполне реально.

Напомним, замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака провести встречу в нормандском формате на Донбассе при участии представителей ОРДЛО.