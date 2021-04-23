Кремль предложил провести нормандскую встречу на Донбассе, но назвал свое условие

На фоне отсыла президента Владимира Зеленского российским главой Владимиром Путиным к диалогу с группировками боевиков "ДНР" и "ЛНР" по Донбассу, в Кремле не отказываются от предложения украинских властей провести встречу в нормандском формате на Донбассе, но "в гостях" у боевиков, на оккупированной территории.

Об этом сообщается в письме замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака.

"Надеюсь на конструктивное, открытое и честное обсуждение находящихся на столе переговоров проектов решений по текущим (перемирие) и стратегическим вопросам реализации Минских соглашений уже в ближайшее время (не позднее 27 апреля)", - "Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в нем.

При этом, эта встреча, по мнению Козака должна состояться на территории оккупированного Донбасса. При чем, украинская сторона должна вести диалог с группировками боевиков ДНР и ЛНР напрямую.

"Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - отметил он.

Отметим, что приглашая Путина к диалогу по Донбассу, Зеленский имел ввиду встречу на территории украинских территорий Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал "Телеграф", ранее главари "ДНР" Денис Пушилин и "ЛНР" Леонид Пасечник почти одновременно в четверг, 22 апреля, вечером выпустили "видеообращения" к президенту Украины Владимиру Зеленскому о готовности встретиться с ним на Донбассе.